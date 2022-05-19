Сливали дизель с поезда: на Прикарпатье поймали машиниста и его подельника

Сливали дизель с поезда: на Прикарпатье поймали машиниста и его подельника

В Прикарпатье поймали правонарушителей, которые сливали дизель с поезда.

Злоумышленником оказался машинист поезда, который имел сообщника. Обнаружили его в деревне Тустань. Там правоохранители остановили "Фольсваген", в багажнике которого нашли несколько канистр с дизельным топливом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

По словам 55-летнего водителя иномарки, он купил около 100 литров горючего у машиниста. Им оказался 39-летний местный житель.

Правоохранители выяснили, что работник железной дороги слив топливо с дизельного поезда сообщением "Ходоров — Ивано-Франковск". После этого продал топливо своему сообщнику.

Автомобиль и угнанное горючее следователи изъяли, ведь начали уголовное производство по статье "тайное похищение чужого имущества в условиях военного положения". За совершенное злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов. Таким образом страна сможет насытить рынок горючего на фоне его возникшего дефицита. Отмечается, что топливо начнет поступать уже со следующей недели.

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