Сломал нос и чуть не задушил: под Харьковом уроженец России избил и изнасиловал женщину

Суд вынес приговор насильнику.
В Харьковской области был оглашен приговор рецидивисту, который изнасиловал женщину. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Об этом говорится в реестре судебных решений, сообщает Depo.Харьков.
Красноградский районный суд Харьковской области вынес приговор ранее судимому уроженцу России, которого обвиняли в изнасиловании.
Согласно материалам суда, обвиняемый имел 10 судимостей, а изнасилование он совершил в период испытательного срока.
Событие произошло ночью 1 августа 2021 года в городе Красноград. Поздним вечером он напал на женщину, схватил ее за шею, придушил и нанес несколько ударов по голове. После этого он стащил с нее одежду и изнасиловал.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, перелом носа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.
На суде обвиняемый заявил, что к моменту совершения преступления был нетрезвым и ничего не помнит.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. При этом суд присоединил частично несостоявшуюся часть по предыдущему приговору и окончательно назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки.
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