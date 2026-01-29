Сломала ребенку позвоночник: в Мукачево из-за роковой ошибки врача умер младенец

Полиция сообщила о подозрении врачу, из-за которой умер младенец / © Национальная полиция Закарпатской области

В Мукачево врачу-гинекологу грозит уголовная ответственность за смерть младенца, который получил тяжелые травмы во время родов. Ребенок провел в реанимации восемь месяцев, однако врачи не смогли спасти жизнь мальчика.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

В декабре 2024 года в отделении реанимации областной детской больницы умер восьмимесячный мальчик. Правоохранители начали досудебное расследование. Во время него выяснили, что младенец еще в марте того же года был доставлен в медицинское учреждение непосредственно из роддома с полученными при рождении травмами.

Причина смерти ребенка

По заключению судебно-медицинских экспертиз, телесные повреждения ребенок получил из-за того, что врач неподобающе выполнила свои профессиональные обязанности. Во время приема родов у местной жительницы медик допустила ряд отклонений от стандартов помощи. Вследствие этого у новорожденного были травмирования шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Полученные повреждения впоследствии стали причиной смерти ребенка.

Следователи сообщили медработнице о подозрении по статье о ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия несовершеннолетнему. Правоохранители готовят материалы дела для направления в суд.

Напомним, на Житомирщине врача Коростенской больницы подозревают в халатности, которая привела к смерти младенца во время родов в 2022 году. Акушер-гинеколог игнорировал жалобы 31-летней роженицы, не провел УЗИ и КТГ, а также безосновательно назначил наркотическое обезболивающее. Из-за запоздалой реакции на отслоение плаценты ребенок умер от острой гипоксии во время экстренного кесарева сечения.