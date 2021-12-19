Сломали 8 ребер и лопатку: пенсионера жестоко избили из-за кур

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшему грозит тюрьма.

В с. Верхние Торгаи Херсонской области двое товарищей после употребления алкогольных напитков ворвались в соседский дом, чтобы "разобраться" с мужчиной, чей пес убил трех кур.

Об этом сообщил Telegram-канал "Х**вый Херсон".

Один из мужчин начал бить хозяина собаки, хотя тот не знал об убийстве кур. Он, чтобы защититься, схватил лежащий рядом топор и замахнулся на обидчика. Но в этот момент вмешался приятель нападающего и отобрал топор, дважды ударив 62-летнего пенсионера.

После выяснения отношений пострадавшего забрала скорая. Медики насчитали у него 8 переломов ребер и лопатки. Нападающему грозит 6 лет лишения свободы.

Напомним:

В Луцке в маркете "Сим23" трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, избили двух кассиров. Злоумышленников разыскали и задержали, а на днях суд вынес им приговор.

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