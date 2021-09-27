Сломали бильярд, шкаф, выбили окна: в Одесской области тиктокеры ради видео уничтожили арендованный дом

Сейчас их разыскивает владелец дома.

В Одессе подростки разгромили арендованный дом, в котором снимали видео для Тик-Тока.

Об инциденте пользователи впоследствии написали в социальной сети.

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Предварительно, инцидент произошел в поселке Прилиманском. Там группа подростков, на вид которым до 14 лет, арендовала частный жилой дом. В какой-то момент их "вечеринка" настолько вышла из-под контроля, что они едва не завалили шкаф.

Все это подростки снимали на видео. Они не стеснялись материться и даже петь гимн Украины. В соцсетях пишут, что владелец дома теперь ищет подростков, чтобы те компенсировали ему причиненный ущерб.

"В процессе "развлечений" поломали бильярдный стол, диван, все кровати, шкаф, разбили абсолютно всю посуду, разбили окно, порвали шторы. Сломали карнизы, оборвали все декорации, вазоны, статуэтки", — добавили в описание под видео.

Напомним, недавно мы разбирались, почему в Украине подростки все чаще сжигают национальные знамена.

Новости Украины: в Одессе тиктокеры ради видео в соцсетях разгромили арендованный дом

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