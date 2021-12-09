Сломали нос и отбили почки: в Запорожье собирают средства на лечение девочки, которую избили на территории школы

Сломали нос и отбили почки: в Запорожье собирают средства на лечение девочки, которую избили на территории школы

Пострадавший ребенок имеет инвалидность с детства, потому что несколько лет назад потерял глаз.

В Харькове в больнице находится девочка, ставшая одной из троих, кого избили подростки на территории школы. У школьницы после избиения сломан нос и начались проблемы с почками.

Также читайте Вместо зарплаты получила вазой в голову: в Черкасской области бизнеследи избила девушку

Об этом сообщила адвокат семьи пострадавшей Оксана Швец-Хомутова.

"Состояние здоровья Жени стабильное, но девочке нужна срочная операция на носу и нужно детальное обследование почек. Врачи на сегодняшний день не дают и приблизительного списка расходов на лечение, но мы его будем требовать. Также считаю нужным указать, что Евгения является инвалидом с детства с повреждением органов зрения, у нее нет глазного яблока и стоит протез-имплант на правом глазе. Есть соответствующие документы", — сообщила защитница.

Адвокат рассказала, что мама Жени воспитывает детей сама. У девушки есть младшая сестренка 8 лет. Они живут в комнате в общежитии.

Защитник добавила, что сейчас семья собирает средства на лечение Евгении, анализы, диагностику и работу с психологом для улучшения психологического состояния девушки и для подтверждения морального вреда по гражданскому иску.

"На сегодняшний день все медицинские документы привлечены к проведению судмедэкспертизы. Сегодня Евгению госпитализируют для проведения операции", — отметила Оксана Швец-Хомутова.

Так, четверо школьниц в возрасте 15-16 лет жестоко избили трех девушек в возрасте 13-16 лет и требовали от них денег. Видео избиения на одном из местных телеграм-каналов было опубликовано 6 декабря. По данным очевидцев, четверо девушек жестоко избили знакомых школьниц из-за того, что одна из пострадавших якобы целовалась с парнем подозреваемой.

После избиения родители пострадавших девушек обратились в полицию.

Предварительное событие в полиции квалифицировали по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение), поскольку у девушек остались синяки, а по информации из соцсетей у одной из пострадавших был сломан нос.

Позже уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыли еще одно дело еще по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

"7 декабря следователям полиции, по согласованию с Шевченковской окружной прокуратурой, трем фигуранткам уголовного производства поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и двоим фигуранткам еще и по ч. 2 ст. 18 кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Запорожье суд избрал меру пресечения девушке, которая участвовала в избиении школьниц на территории стадиона одного из заведений среднего образования города.

Читайте также: