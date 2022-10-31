Сломали планы по эвакуации: ВСУ попали в две баржи оккупантов в Херсонской области

В Херсонской области российские оккупанты пытаются перебраться на левый берег. ВСУ внимательно следят за этим процессом и ломают планы россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, в Херсонской области российские окупнаты готовят к эвакуации отдельные подразделения и военную технику из правобережной части Херсонской области.

"Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж. Две из них, на днях успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области оккупационные власти создают местным жителям непригодные для жизни условия, чтобы те эвакуировались. Людями отключают электричество и воду и интернет и пугают ракетными ударами со стороны ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска, несмотря на заявления, не покидают Херсон, все боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

Читайте также: