Сломали руку, ударили электрошокером и задули баллончиком: сотрудники ТЦК "мобилизовывали" 60-летнего рыбака
На Волыни ГБР задержали чиновника ТЦК: "мобилизовали" пожилого рыбака, сломав кости и используя электрошокер.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностному лицу Ковельского районного ТЦК и СП. Вместе с коллегами он применил силу и спецсредства к 60-летнему мужчине, который по возрасту даже не подлежал мобилизации.
Об этом сообщает прессслужба ГБР.
Нападение во время рыбалки
Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Трое военнослужащих ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил, и пытались принудительно его мобилизовать.
Несмотря на то, что потерпевшему уже исполнилось 60 лет и он не является военнообязанным, работники ТЦК применили к нему физическую силу: мужчине заломили руку за спину, сломав кость со смещением. Один из военных применил электрошокер и разбрызгал в лицо пенсионеру перечный баллончик, что привело к химическим ожогам глаз.
Чтобы мужчина не смог уехать, нападавшие порезали колеса его автомобиля.
Последствия для здоровья
Медики диагностировали у потерпевшего телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время он находится на длительном лечении.
Правоохранители задержали начальника группы одного из отделов РТЦК Ковеля. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение). Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
Что дальше?
ГБР продолжает расследование. В настоящее время готовятся подозрения другим участникам инцидента. Государственное бюро расследований отмечает, что мобилизационный процесс должен происходить в строгом соответствии с законом, без нарушения прав человека и гражданина.
