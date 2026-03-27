Сломали руку, ударили электрошокером и задули баллончиком: сотрудники ТЦК "мобилизовывали" 60-летнего рыбака

На Волыни ГБР задержал должностное лицо ТЦК / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностному лицу Ковельского районного ТЦК и СП. Вместе с коллегами он применил силу и спецсредства к 60-летнему мужчине, который по возрасту даже не подлежал мобилизации.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

Нападение во время рыбалки

Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Трое военнослужащих ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил, и пытались принудительно его мобилизовать.

Несмотря на то, что потерпевшему уже исполнилось 60 лет и он не является военнообязанным, работники ТЦК применили к нему физическую силу: мужчине заломили руку за спину, сломав кость со смещением. Один из военных применил электрошокер и разбрызгал в лицо пенсионеру перечный баллончик, что привело к химическим ожогам глаз.

Чтобы мужчина не смог уехать, нападавшие порезали колеса его автомобиля.

Последствия для здоровья

Медики диагностировали у потерпевшего телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время он находится на длительном лечении.

Правоохранители задержали начальника группы одного из отделов РТЦК Ковеля. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение). Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Что дальше?

ГБР продолжает расследование. В настоящее время готовятся подозрения другим участникам инцидента. Государственное бюро расследований отмечает, что мобилизационный процесс должен происходить в строгом соответствии с законом, без нарушения прав человека и гражданина.

