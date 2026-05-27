Сломали затылочную кость: появились новые детали гибели журналистки Рощиной в плену РФ

Виктория Рощина / © Hromadske.tv

Погибшей в российском плену журналистке Виктории Рощиний сломали затылочную кость во время содержания в СИЗО Таганрога.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Нацполиции Дмитрий Шевчук на заседании ВСК по преступлениям России против СМИ.

По словам Шевчука, перелом затылочной кости был обнаружен во время судебно-медицинских экспертиз. Виктория Рощина в неволе подвергалась систематическому насилию. Причиной становились требования нормальных условий содержания, в частности нормальной пищи, а также отказ петь российский гимн.

Журналистку держали в камере №124 с антисанитарными условиями. Там не было горячей воды, на еду отводилось всего три минуты, в течение которых нужно было еще и помыть посуду. С утра до отбоя запрещалось сидеть или лежать. В случае нарушения правил россияне применяли физическое насилие.

Во время этапирования Рощиной в СИЗО города Кизел в России она была в критическом состоянии и постоянно нуждалась в медицинской помощи. Правоохранители установили, что руководитель СИЗО знал о ее тяжелом состоянии, но продолжал создавать условия, ухудшавшие ее положение.

Убийство Виктории Рощиной в российском плену — последние новости

Напомним, Виктория Рощина скончалась 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ.

Рощина попала в плен в августе 2023 года, когда поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.

Больше года родные и близкие ждали обмен Виктории и возвращения домой. Однако в октябре 2024 года ее отец получил от россиян известие, что Виктория скончалась в плену.

Ранее журналисты «Следствия.Инфо» вместе с организацией «Репортеры без границ» и коллегами из медиа «Общественное» и «Решетки» узнали о том, что в российском плену украинскую журналистку Викторию Рощину жестоко пытали — на ее теле были ножевые ранения. проверок.

