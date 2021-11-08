Сломана рука и ушибы внутренних органов: в Хмельницкой области осудили мать, убившую 4-летнюю дочь

Медики почти месяц боролись за жизнь ребенка, однако девочка скончалась.

В Хмельницкой области к 10 годам лишения свободы приговорили 34-летнюю женщину, убившую 4-летнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Трагедия произошла в с. Ходаковцы Хмельницкого района. Там 34-летняя женщина жестоко избила 4-летнюю дочь. Мать била ребенка по телу и по голове. Медики почти месяц боролись за жизнь ребенка, однако девочка скончалась.

8 ноября Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в ч.2 ст.121 УК Украины. Мать приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, ребенка госпитализировали в октябре 2020 года в коме. У нее имелись ушибы внутренних органов и сломанная рука. Тогда полиция в избиении девочки заподозрила ее 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала. Мол, у дочери были приступы эпилепсии, во время которых она так сильно ударилась.

Слова матери опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую сестру.

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