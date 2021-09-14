Сломанная ключица и гематома на голове: в Киеве после визита в гипермаркет госпитализировали ребенка

Сломанная ключица и гематома на голове: в Киеве после визита в гипермаркет госпитализировали ребенка

На мальчика в торговом зале упал шкаф.

В Киеве в магазине "Эпицентр" на ребенка упал незакрепленный шкаф. В результате мальчик получил перелом ключицы и ушиб головы.

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Об этом в соцсети рассказала мама ребенка Людмила Уклон.

"Пришли мы с детским товаром — креслом-мешком, чтобы веселее было ребенку жить. Теперь будем "веселиться" 21 день в гипсе с переломом ключицы и с гематомой на голове. Потому что на ребенка упал пустой шкаф. Конечно, не прикрученный. Мало того, что сам шкаф такого качества, что на ладан дышит и качается, даже если его просто задеть. Так когда открываешь, начинает падать на тебя. Проверила на себе. Просто сама открыла шкаф, и он тоже начал на меня падать. Но, я могу оттолкнуть шкаф к стене, в отличие от ребенка", — рассказала Людмила Уклон.

Женщина отметила, что врач гипермаркета пришел только через полчаса и квалифицированную помощь ребенку не предоставил.

В компании "Эпицентр" заявили, что компенсируют все медицинские расходы семье пострадавшего ребенка, сообщает Depo.Киив.

"Компания "Эпицентр" очень сожалеет о ситуации, сложившейся в нашем ТЦ на проспекте Степана Бандеры, 11-А в Киеве и приносит искренние извинения пострадавшему мальчику и его семье", — отметили в компании.

В связи с инцидентом в компании сообщили о проведении служебного расследования и проверки надежности и безопасности закрепления стеллажей и расположение товаров и торгового оборудования.

Напомним, что в "Жулянах" из-за халатности работников на девушку упал шкаф. Инцидент произошел, когда сотрудники перевозили шкаф без специального крепежа. В результате девушка получила два открытых переломы пальцев на ногах.

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