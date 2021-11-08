Сломанная ключица и синяки на теле: под Харьковом приемных родителей обвиняют в избиении 7-летней девочки

Сломанная ключица и синяки на теле: под Харьковом приемных родителей обвиняют в избиении 7-летней девочки

Также правоохранители начали расследовать факт служебного халатности со стороны чиновников, которые, вероятно, знали об издевательствах над детьми в доме семейного типа.

В Харьковской области полиция открыла два уголовных производства по факту травмирования 7-летней воспитанницы дома семейного типа в поселке Слатино. По словам отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Так, 3 ноября в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение доставили 7-летнюю девочку с телесными повреждениями.

Сотрудники сектора ювенальной превенции и следственно-оперативная группа уехали по месту жительства девушки. Установлено, что по указанному адресу расположен дом семейного типа, в котором проживают 49-летние супруги, а также восемь несовершеннолетних детей.

Правоохранители опросили родителей и питомцев дома семейного типа. После этого восьмерых воспитанников детского дома семейного типа изъяли и временно поместили в детскую больницу.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения", — сообщили в полиции.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены врачи, сотрудники социальных служб, учитель.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в местных пабликах пишут, что в доме семейного типа к детям применяется насилие.

"В поселке Слатино есть дом семейного типа, в котором проживают мама, папа и 8 названных детей в возрасте 1-3 года и старше. Семья живет на помощь для приемных детей. Старшая дочь 2014 года два дня назад порвала книгу, за что Она была наказана — "результат" на фото.Вчера ребенок не послушал маму, папа схватил девочку и сломал ей ключицу. Более того, дети не могут подойти к холодильнику и взять пищу, поскольку это считается воровством и детей за это наказывают битой., что социальные службы Дергачевского района в курсе этой ситуации (и не хотят забирать детей, говоря, что это образцовая семья)", — сообщил автор публикации в телеграмм-канале Харьков 1654 года.

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