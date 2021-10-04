Сломанные ребра и оторванная конечность: под Запорожьем дайвера сбил катер

Мужчину доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Возле Запорожья на реке Днепр катер сбил мужчину, который занимался подводной охотой. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Также читайте В Чернигове на реке катер сбил пловца (видео)

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Запорожской области.

Происшествие произошло сегодня, вчера, 3 октября, ночью. В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травматологическое отделение 5-й городской клинической больницы Запорожья доставили 37-летнего мужчину с диагнозом политравма, полная ампутация верхней конечности справа, ушиб грудной клетки, перелом ребер, пневмоторакс.

"Установлено, что на территории Биленковской ОТГ, в ночное время на реке Днепр, занимался подводной охотой, во время поднятия на поверхность попал под катер, который проплывал мимо. По факту следоіателем открыто уголовное производство по ч.1 ст.291УК", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, что в Чернигове моторная лодка без номеров налетела на мужчину, который плавал в реке, и даже не остановилась. Правая рука 40-летнего Виталия Товстонога будто прошла через мясорубку, но ему все же удалось самостоятельно выбраться на берег.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку