Сломанные ребра и разбитая голова: в Днепре рядом со школой нашли два окровавленных тела

Сломанные ребра и разбитая голова: в Днепре рядом со школой нашли два окровавленных тела

На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

В Днепре рядом со школой №131 обнаружили окровавленные тела двух мужчин.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Терещенковской. Там прохожие возле теплотрассы нашли тела двух мужчин. Изначально очевидцы инцидента подумали, что погибшие замерзли. Однако когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что на теле мужчин есть следы ножевых ранений.

В соцсетях пишут, что у одного из погибших сломаны ребра, ушиб головы и колотые раны тела.

“Это были двое мужчин без постоянного места жительства, которые жили на том месте достаточно долго, возле теплотрассы”, — написали в телеграмм-канале “Днепр оперативный”.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Харьковской области зверски убили беспризорную кошку, а ее труп повесили на входе в местную церковь.

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