Сломать дух противника: в России придумали танк, стреляющий фекалиями (видео)

Автор разработки считает, что таким образом можно решить проблему туалета для бойцов и подорвать нравственный дух врага.

В России изобретатель из Санкт-Петербурга придумал танк, стреляющий фекалиями. По его мнению, это поможет решить проблему туалета для военных и сломить дух соперника.

О новинке российского оборонпрома рассказали в эфире 5 канала.

Российский изобретатель из Санкт-Петербурга Александр Семенов стал известен за один день. Он родил "блестящий проект", который в условиях санкций поможет решить проблемы с военной техникой. Мужчина придумал танк-каломет, стреляющий экскрементами.

Для заряда смертоносной машины понадобится три бойца.

Оружие будут применять, чтобы сломать дух противника.

Напомним, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 автомобильной техники, а также 3 артиллерийские системы противника