Их стерла советская власть: три украинских слова, которые возвращаются

Украинские языковеды напоминают о словах, которые советская власть в свое время вытеснила из повседневной речи. Некоторые из них исчезли на десятилетия, хотя были естественными и органичными.

Городина — «овощи»

Так традиционно называли урожай из огорода или приусадебного участка. Советская стандартизация подменила это слово на овощи, хотя в украинском языке существовали и другие соответствия — например, ярина.

Осоння — «солнечное место»

Слово означает открытое, хорошо освещенное солнцем место. Оно передает мелодику и образность языка, а в русском нет точного аналога.

Робітня — «рабочая»

Так называли помещение или производственное пространство, где производили или ремонтировали вещи — от цехов до мастерских. Частично слово сохранилось в названиях современных украинских брендов.

Языковеды отмечают, что возвращение этих слов не только обогащает лексику, но и помогает восстановить языковое наследие, которое десятилетиями пытались стереть.

