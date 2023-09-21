Слова "россия", "москва" и т.п., связанные с названием страны-агрессорки теперь можно писать с маленькой, но есть исключения

В Украине официально разрешили написание названий: "русская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.п. с строчной буквы. Это не будет квалифицировано как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Об этом сообщили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

"Учитывая героическую борьбу украинского народа за Независимость Украинского Государства, учитывая обращение в социальных сетях вице-премьер-министра – министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук о написании названия страны-агрессора с малой буквы, Национальная комиссия по стандарту языка на заседании от 15.09.2023 (протокол № 83) обсудила этот вопрос", – говорится в сообщении.

Языковеды обсудили соответствующий вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.

"Написание названий "русская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "русская империя"", "государственная дума рф" и т.п. с малой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка текстах неофициального характера", – заявили в Национальной комиссии.

Между тем, языковед Александр Авраменко объяснил правильное написание названий украинских городов.

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