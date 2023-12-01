Словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовиков на границе: что известно

Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускаться в ограниченном количестве.

Представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявили, что сегодня, 1 декабря в 16:05, начнут блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что перевозка гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов не будет блокирована.

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"Решт грузов на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час. На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов", — говорится в сообщении.

Как напомнил представитель ГНСУ, 21 ноября подобное уже происходило, но тогда UNAS не взял на себя эту ответственность. Впрочем, пол дня граница была заблокирована, грузовики почти не двигались ни на выезд, ни на въезд. В Союзе сообщили, что в ночь на 22 ноября движение разблокировано, с тех пор интенсивность сохранялась.

Блокада на границе: что известно

По состоянию на 1 декабря в очереди в четырех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки перевозчиков – более двух тысяч грузовиков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживает польских перевозчиков, которые из-за блокирования границы хотят отмену "транспортного безвиза".