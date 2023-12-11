Словацкое национальное сообщество Закарпатья обратилось к Роберту Фицо

Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

О цене свидетельствует само обращение сообщества.

Представители призвали европейских глав поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета 14-15 декабря 2023 года.

Также украинские словаки настаивают на продолжении поддержки всех лидеров государств-членов Европейского Союза на пути евроинтеграции.

Обращение опубликовали глава общественной организации "Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин "Доверие" Яна Дудаш-Рыжак и руководитель ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщил об обращении лидеров венгерских общин Закарпатья к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Главы призвали поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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