Словакия останавливает аварийные поставки электричества в Украину: что изменится

Словакия официально прекращает оказание аварийной помощи украинской энергосистеме, однако это никак не повлияет на свет в домах украинцев.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» отметили, что получили соответствующее официальное письмо от словацкого оператора SEPS только через несколько недель после того, как подобные намерения начали озвучивать публично. Окончательно договор о взаимной аварийной поддержке перестанет действовать в мае.

«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — заявили энергетики.

Также они заверили, что для рядовых потребителей это решение не будет иметь негативных последствий. Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко — последний подобный случай был еще в январе. Кроме того, коммерческий импорт электроэнергии будет продолжаться в обычном режиме: компании и дальше смогут покупать словацкое электричество на аукционах без ограничений.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину.

Словакия продолжает настаивать, что якобы Украина сугубо по политическим мотивам остановила поставки нефти через нефтепровод «Дружба», объекты которого подверглись повреждениям во время одного из обстрелов РФ.

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что даже в случае прекращения таких поставок это не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины.