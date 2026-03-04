Словакия прекратила аварийные поставки электроэнергии Украине

Словакия / © Associated Press

Государственная энергетическая компания Словакии разорвет контракт на аварийные поставки электроэнергии украинской компании «Укрэнерго».

Соответствующее решение было принято после заседания правительства, передает Dennik N.

Об этом заявил директор государственной компании Мартин Магат. По его словам, последний раз Украина получала аварийные поставки электроэнергии из Словакии в январе этого года.

Магат отметил, что расторжение контракта не повлечет за собой никаких санкций против Словакии. Он также добавил, что, по его информации, Украина уже спрашивала экстренные поставки, но их не получила.

«Вопрос не в том, идентифицирую ли я себя с кем-то или нет», — заявил директор компании, добавив, что обычное сотрудничество в сфере энергетики между странами продолжается.

Инициатором расторжения соглашения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а правительство страны одобрило соответствующее решение.

Что говорят в Украине

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что даже в случае прекращения таких поставок это не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины.

В компании отмечали, что Украина в последний раз обращалась за аварийной помощью в Словакию более месяца назад и в очень ограниченных объемах.

«В целом аварийная помощь по словацкому направлению поступала в объединенную энергосистему Украины довольно редко. Речь идет о непродолжительных поставках», — объяснили в «Укрэнерго».

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что страна может приостановить аварийные поставки электроэнергии Украине с 23 февраля. Он также отмечал, что не смог пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед оглашением этого решения.