Словакия против вступления Украины в НАТО: Фицо сделал циничное заявление

Словакия выступает против того, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Премьер страны Роберт Фицо считает, что интересы Словакии будут поставлены под угрозу.

Об этом пишет издание Kresy.

По его словам, если Украина хочет стать членом НАТО, то это "чисто ее выбор". Однако Словакия это решение не поддерживает. Фицо заявляет, что это ставит под угрозу интересы страны.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", – заявил Фицо.

Он также сказал, что Словакию "полностью устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет в пользу только Третьей мировой войны".

Напомним, что Украина может получить приглашение в НАТО уже в этом году.

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