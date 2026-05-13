Словакия закрывала границу с Украиной: какая причина

Словакия закрывала границу с Украиной из-за предупреждений о новых ударах России.

Об этом сообщает Finančná správa.

Словакия временно закрыла все пункты пропуска на границе с Украиной до последующего сообщения, ссылаясь на ожидание масштабного нападения на Ужгород и Закарпатскую область.

«Из соображений безопасности все пункты пропуска на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 до последующего сообщения. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий», — говорится в заявлении пограничников.

UPD

Позже местный журналист Виталий Глагола уточнил, что Словакия через три часа уже возобновила пропуск автомобилей и граждан на границе.

Напомним, сегодня днем Россия нанесла массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области.

Во время очередной российской воздушной атаки ударные беспилотники долетели даже в Закарпатскую область. Моменты взрывов зафиксировали вблизи Свалявы.

Кроме того, взрывы прогремели в Ужгороде — впервые с начала полномасштабной войны.

Дата публикации 17:26, 13.05.26

