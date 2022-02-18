Словения предоставит Украине технику двойного назначения из-за обострения ситуации

Словения предоставит Украине спальные мешки, ботинки, дизель-генераторы и перчатки.
Правительство Словении передаст Вооруженным силам Украины технику двойного назначения на фоне обострения ситуации вокруг Украины из-за эскалации конфликта со стороны РФ.
Об этом сообщил министр обороны Словении Матей Тонин, передает Балканский обозреватель.
"Сейчас Словения не планирует посылать летальное оружие в Украину, но мы пошлем технику двойного назначения", — сообщил министр обороны страны Матей Тонин. Он подчеркнул, что правительство Словении реагировало на пожелания Украины, которая не просила у нее летального оружия, поэтому предоставят технику двойного назначения.
По словам министра, на первом этапе Словения предоставит Украине спальные мешки, ботинки, дизель-генераторы и перчатки. Ориентировочная стоимость пакета первой военной помощи составляет 62 тыс. евро.
Напомним, в Минобороны США надеются оказать военную помощь Украине через наземную доставку, чтобы помочь Киеву с сопротивлением внутри страны в случае вторжения России.
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