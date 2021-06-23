Словесные баталии в Одессе: мать с ребенком поговорила с подростками так, что уши покраснели у половины района (видео)

Женщина не подбирала слов и ее не смущало присутствие малолетнего ребенка.
В Одессе в одном из дворов между многоэтажками разыгрались настоящие словесные баталии. Женщина, которая гуляла с маленьким ребенком , укрыла матом подростков, с которыми у нее возник конфликт.
Видео словесной перепалки выложили в телеграмм-канале Х*Одесса.
На кадрах нет начала спора и его причины, но видно, как взрослая женщина покрывает трехэтажной бранью группу подростков. Она не выбирает слов и угрожает детям, и все это происходит в присутствии ее маленького сына. В свою очередь подростки отражают атаки женщины и не прекращают этот "диалог", правда, ведут себя более культурно.
Очевидцы этих вербальных баталий вызвали полицию.
Закончился конфликт тем, что женщина с ребенком пошла домой, и из окна ее квартиры еще долго раздавались проклятия в адрес ее обидчиков и летели в их сторону вещи.
Напомним, что в Одессе пассажирка, закурила в троллейбусе, обругала копов и швырнула в них окурком.