Словно в сказке "Двенадцать месяцев": на Закарпатье зацвели первые цветы

В этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом году.
Несмотря на середину зимы, в городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области расцвели первые первоцветы – подснежники.
Фотографией первых в этом году подснежников в соцсети поделился пользователь Jozsef Molnar в одном из местных сообществ.
"А это в Сваляве! С Новым годом!" — коротко подписал сообщение мужчина.
Пользователи Сети увлеклись активно комментировать сообщение мужчины. Они заворожены таким естественным явлением. У многих комментаторов возникают ассоциации со всем известной детской сказкой "Двенадцать месяцев". Под публикацией оставляют следующие комментарии:
- Сказка "Двенадцать месяцев"
- Вав, красота – это Закарпатье, как в сказке!
- Красота какая
- Природа в календарь не заглядывает, действует по происшествиям. Как сказка, о 12 месяцах.
- Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!
Отметим, что в прошлом году первые цветы расцвели позже. Тогда в Мукачево примулы и подснежники зацвели в середине января.
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