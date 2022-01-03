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Словно в сказке "Двенадцать месяцев": на Закарпатье зацвели первые цветы

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Словно в сказке "Двенадцать месяцев": на Закарпатье зацвели первые цветы

Фото:Jossef Molnar/Facebook

В этом году подснежники расцвели раньше, чем в прошлом году.

Несмотря на середину зимы, в городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области расцвели первые первоцветы – подснежники.

Фотографией первых в этом году подснежников в соцсети поделился пользователь Jozsef Molnar в одном из местных сообществ.

"А это в Сваляве! С Новым годом!" — коротко подписал сообщение мужчина.

Пользователи Сети увлеклись активно комментировать сообщение мужчины. Они заворожены таким естественным явлением. У многих комментаторов возникают ассоциации со всем известной детской сказкой "Двенадцать месяцев". Под публикацией оставляют следующие комментарии:

  • Сказка "Двенадцать месяцев"
  • Вав, красота – это Закарпатье, как в сказке!
  • Красота какая
  • Природа в календарь не заглядывает, действует по происшествиям. Как сказка, о 12 месяцах.
  • Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!

Отметим, что в прошлом году первые цветы расцвели позже. Тогда в Мукачево примулы и подснежники зацвели в середине января.

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