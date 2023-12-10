"Слово пацана": почему этот сериал возненавидели в Украине и почему подростки "подсели" на него

"Слово пацана. Kpoв на асфальте" – новый российский сериал, буквально разорвавший соцсети не только в России. В Украине его тоже смотрят.

ТСН.ua пытался разобраться, почему этот фильм вызвал столько эмоций и критики.

Несмотря на полномасштабную войну и в целом продолжающуюся с 2014 года российскую агрессию, украинцы продолжают выбирать музыку и видеоконтент, который производит РФ. Доказательство тому – попадание в рейтинги такого контента.

Так, например, уже который день в украинском Apple Music на первом месте - песня группы АИГЕЛ "Пияла". Песня вышла на одноименном альбоме еще в 2020 году, но приобрела массовую известность только сейчас, после выхода российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который смотрят некоторые украинцы.

В Украине многих шокирует популярность сериала – как в разгар войны с Россией молодежь может смотреть произведенный в РФ сериал, романтизирующий поздний "совок".

В основе фильма лежат реальные события, описанные журналистом Робертом Гараевым в своей книге о криминальной Казани, а на экран перенес режиссер Жора Крыжовников (псевдо Андрея Першина). Сериал показывает разборки банд в 90-х годах и романтизирует разбой, стычки с правоохранителями, преступления. Словом, привычная жизнь Российской Федерации. События происходят в конце 80-х годов в Казани. Главный герой – 14-летний парень, присоединяющийся к одной из молодежных уличных группировок.

Снимали сериал, в частности, при финансовой поддержке ИРИ – Российского института развития интернета. Это структура, распределяющая бюджетные деньги на "патриотический контент". В наблюдательный совет организации входит, например, главный редактор пропагандистского канала Russia Today Маргарита Симоньян и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кадр из сериала

Украинские же комментаторы и публичные деятели возмущены, прежде всего, российским происхождением сериала и слов особо не подбирают. Некоторые из них уже призвали СБУ обратить на это внимание.

"Хочу обратиться в СБУ и ко всем гражданам Украины с такой проблемой: наши подростки симпатизируют российскому сериалу страны, которая убивает наших подростков и нас всех", — говорит украинская актриса Ирма Витовская в видеообращении.

Этот факт она считает не менее опасным, чем сама развязанная Россией война:

"Все эти положительные симпатии и комментарии, вроде "давайте возвращаться в СССР". Я считаю, что это опасно так же, как и война… Я хочу спросить у родителей: у вас есть совесть?"

По этому поводу не промолчала шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. В своем Instagram она записала эмоциональное видеообращение, в котором осудила земляков, потребляющих российский контент.

"На днях я разговаривала со своей приятельницей, мама которой осталась жить в Мариуполе. И хочу всем, кто слушает Асти и Басту, украинцев, кстати, и пропагандирует в своих профилях, рекомендациях, и продолжает защищать русскоязычный контент, мол, ну что, я это слушала, и слушаю, зачем мне думать о том, чей Донбасс или Крым... Представьте себе мариупольскую ситуацию, когда вы не можете получить медицинскую помощь, если у вас нет российского паспорта, вы будете всегда под репрессиями, потому что вы не можете это сказать, там вздохнуть, там бздонуть".

Журналист, военный и соучредитель движения "Демсокира" Виктор Трегубов убежден, что так произошло из-за отсутствия интересного украинского контента.

"Годами об этом вопию. Хотите победы украинской культуры – делайте украинский контент. И делайте его не по принципу "схавают", и не по принципу "патриотичность произведения компенсирует его художественные недостатки". Это поможет. Просто запретить весь российский контент не удастся", – говорится в публикации военного.

Один из героев сериала

Также на такой шквал вокруг российского продукта отреагировали украинские военные, сегодня на фронте защищающие нашу землю от российских захватчиков.

"А теперь запомните, сериал "Слово пацана" сняли наши враги, которые поддерживают геноцид украинцев. Еще вчера все были противниками всего российского, а сегодня – ждут выхода новой серии", – написал к видео украинский военный.

В комментариях под видео украинцы также разделились на два лагеря. Вот что они пишут:

"Я не понимаю, если мы посмотрим этот сериал, будет конец света?"

"Если Украина не делает реально хорошие сериалы, то что нам делать?"

"Люди реально какие-то странные, сами спонсируют себе ракеты и не понимают, в чем дело"

"Я уже представляю, как евреи сидели в газовых камерах и смотрели немецкие сериалы..."

"Все забыли про Ирпень, Изюм, Бучу, бесконечные обстрелы Херсона, Никополя, Купянска. Стертые с лица земли Мариуполь, Бахмут, Марьянку..."

"Большинство людей, которые это смотрят – это дети и национально бессознательные люди"

Позиция Минкульта

Министерство культуры сделало специальное заявление, осудив распространение сериала. Чиновники указали, что он "пропагандирует насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессорке, а также враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо".

Министерство культуры призывает украинских блогеров не продвигать российский сериал 2023 года, который стал популярен среди подростков.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже заблокировал трансляцию 22 российских медиасервисов. Минкульт призывает прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы РФ, чтобы предотвратить влияние российских ИПСО на украинцев, особенно на подростков.

Минкульт также призвал лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта. Вместо этого поддерживать украинских кинематографистов, многие из которых отмечены на международных кинофестивалях, в частности в Каннах и Венецианском кинофестивале.

"Мы должны быть едины в своей позиции. Помним, что, пуская российский контент в наше информационное пространство, – мы проигрываем. Наша большая победа состоит из небольших выборов в пользу Украины", – призвали в министерстве.

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