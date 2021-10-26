Слово за Россией: Кулеба сообщил, когда может быть встреча глав МИД "нормандской четверки"

Слово за Россией: Кулеба сообщил, когда может быть встреча глав МИД "нормандской четверки"

Главы МИД Украины, Германии и Франции готовы участвовать в такой встрече.

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) состоится, когда на нее согласится глава МИД России Сергей Лавров. Трое его коллег готовы к такой встрече.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", – уточнил глава МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что его российский коллега Сергей Лавров не настроен на конструктивный разговор глав МИД стран лидеров "нормандского формата"

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в мол "перекручивании фактов" по поводу встречи министров лидеров "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ). Лавров говорит, что такой встречи в ближайшее время не будет.

Между тем, Германия и Франция прилагают много усилий для организации встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки". А канцлер Германии Ангела Меркель пообещала работать над организацией встречи в "нормандском формате" каждый день, до последнего дня своей каденции.

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