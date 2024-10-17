Сложная и опасная: Зеленский встревожил заявлением о предстоящей зиме

Украина готовится к сложной и опасной зиме. Сейчас для страны очень важно получение системы ПВО для усиления безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября.

"Зима приближается. Для нас зимы всегда сложны, а эта — еще и опасная. Поэтому мы обычно подготовились. Мы выполнили свою домашнюю задачу. Но нам нужно все же получить системы противовоздушной обороны", — заявил глава государства.

Впрочем, больше подробностей Зеленский не сообщил.

Напомним, руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации для предстоящего массированного удара по Украине. По его словам, фиксируется активность военно-транспортных самолетов россиян Ил-76.

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