Сложная обстановка на Донбассе и обстрелы Херсона: ситуация в регионах 18 декабря

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Николаевщине, Винницкой области, Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, Черкасщине.

О ситуации в регионах за минувшие сутки сообщают военные администрации.

Сумская область: вчера, 18 декабря, в течение дня враг обстрелял пограничники из разных видов вооружения. Всего было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинскойгромадам. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Запорожская : за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малиновка, Новоданиловка, Темировка, Степное, Каменское, Малые Щербаки, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Преображенка, Плавные. Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровщина : по Никопольщине — пять обстрелов за ночь. Попали по Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскомугромадам. В Никополе пострадал 59-летний мужчина, оказана медицинская помощь. В городе повреждены 5 частных домов, несколько хозяйственных построек и гимназия. В Марганецкой и Красногригорьевской громадах без пострадавших. Последствия атак еще выясняются.

Харьковщина : по области оккупанты наносили артиллерийские удары по приграничным районам области, без пострадавших. В Чугуевском районе взорвался на мини 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Луганщина : атаки российских оккупантов в районах Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

На Купянском направлении огневого поражения от россиян получили районы Невского, Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Диброву и Краснопоповку. Ситуация в области напряженная.

Донетчина: в течение суток активные боевые действия вблизи Бахмута и Авдеевки.

Постоянные обстрелы Кураховской громады – объектов критической инфраструктуры. Ситуация в области остается сложной, но постепенно возобновляется электроснабжение и связь.

За минувшие сутки в Донецкой области: 1 погибший, 1 раненый.

Николаевщина : за прошедшие сутки враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковскойгромады. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг продолжает обстреливать населённые пункты области вдоль правого берега реки Днепр. По информации Генштаба ВСУ, огневое влияние, в частности, испытали районы населенных пунктов Казацкое, Тягинко, Никольское, Днепровское, Республиканец, Новокаиры, Волшебное, Ольговка и Херсон. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Также оккупанты из миномета обстреляли пригород Херсона, село Степановку. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи. 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице. Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

Всего в Херсонской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов 3 человека погибли, 6 получили ранения. Кроме того, российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца. Погибших или раненых нет.

Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на уволенную Херсонщину.

Продолжаются работы по расчистке дорог. Взрывотехники Нацполиции обследовали 8 гектаров территорий, изъяли 377 взрывоопасных предметов, уничтожили – 3. Пиротехники ГСЧС обследовали 10 гектаров территорий, изъяли и обезвредили 169 взрывоопасных предметов.

Напомним, что российские оккупанты полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области, которую собирали несколько поколений виноделов. Оккупанты уничтожили вино Трубецкого, пережившее Первую и Вторую мировые войны, в общей сложности просуществовав 126 лет.