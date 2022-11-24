"Сложная ситуация по всей стране": в Минэнерго рассказали, когда в Украине заработают атомные электростанции

Уже в ближайшее время в Украине ожидается сокращение дефицита электроэнергии.

Атомные станции Украины начнут работать сегодня вечером, после чего ожидается сокращение дефицита электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Сейчас сложная ситуация по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера из-за обстрела произошел блекаут в нашей энергосистеме. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, подключить критические объекты инфраструктуры. Соответственно мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит", — заявил министр энергетики.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

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