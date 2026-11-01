Сложнее «Герани»: военный аналитик объяснил, чем опасна новая российская ракета

«Герань-5» в сравнении с обычным «Шахедом»

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Россия продолжает совершенствовать ударные беспилотники и ракеты, которые используют для атак по Украине. Одной из новых разработок стала ракета «Филин» — дальнейшее развитие реактивных Герань-4 и Герань-5. Она способна развивать скорость до 800 км/ч, летать на сверхнизких высотах и может оказаться более сложной целью украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал военный аналитик и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, передает «Эспрессо».

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Крамаров пояснил, что «Филин» и российская ракета «Бандероль» являются следующим этапом развития реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

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По словам эксперта, «Филин» вместе с проектом «Бандероль» демонстрирует изменение подходов врага к конструированию реактивных ударных БпЛА. Среди ключевых отличий нового оружия:

Увеличенная скорость: Если предыдущие реактивные дроны разгонялись до 550-600 км/ч, то Филин способен развивать скорость до 800 км/ч.

Внутренний двигатель и маскировка: Реактивный двигатель теперь расположен непосредственно во внутреннем фюзеляже, что позволяет применять средства тепловой маскировки для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне.

Более современные материалы: Они могут обеспечивать большую прочность фюзеляжа, улучшать маневренность и уменьшать радиолокационную заметность.

В то же время, окончательные характеристики ракеты еще нуждаются в подтверждении. Крамаров отметил, что подробно оценить ее конструкцию можно будет после того, как украинским военным удастся получить невредимый или пригодный для исследования образец.

Эксперт прогнозирует, что следующим этапом неприятельских попыток модернизации может стать внедрение новых блоков навигации и управления.

«Следующим этапом их развития, скорее всего, будет некий условный блок навигации и управления „Комета-2“, который они тоже доработают. А это значит, что ракета начнет лететь ниже, сложнее маневрировать и вернее входить в цель», — пояснил Крамаров.

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Однако эксперт заверил, что появление «Филина» не создает для Украины принципиально новой проблемы, подобной той, которая возникла в начале массового применения Россией реактивных Гераней-5.

Ранее аналитики раскрыли слабое место ракеты Филин.

По словам экспертов, «Филин» может запускаться с мобильных наземных установок и представлять угрозу для украинского тыла, в частности западных областей.

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