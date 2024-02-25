"Сложно будет ближайшие месяцы": Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне с агрессором Россией сложно будет в течение ближайших месяцев.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 25 февраля.

"Нам сложно будет ближайшие месяцы. Есть колебания в США. Сложно будет в марте-апреле. Будет период волн. Российская Федерация будет готовиться к контрнаступательным действиям. Мы будем готовиться к их бою", — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем президент отмечает, что 10 Patriot – это то, что "кардинально изменило бы ситуацию на поле боя". Кроме того, считает Зеленский, переломными станут выборы в США – "будем понимать, что произойдет".

Как сообщалось, также президент Владимир Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По его словам, военное руководство имеет "четкий план" на этот счет. Вместе с тем, подчеркнул президент, Украина будет готовить несколько планов новой операции.

Также глава государства ответил, от чего будет зависеть формат окончания войны. Зеленский говорит, что третий год войны в Украине – переломный. Это год выборов, расфокусировки, всего сразу, вызовов снаружи, внутри и т.д.

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