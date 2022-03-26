"Сложно сказать, что именно он не успел сделать": Генпрокуратура обвинила эксдепутата Царева в госизмене

"Сложно сказать, что именно он не успел сделать": Генпрокуратура обвинила эксдепутата Царева в госизмене

Экс-депутату Олегу Цареву заочно объявлено о подозрении.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев обвиняется в государственной измене.

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Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Есть такой Царев. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, «неоценимую». Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный подсказывает нам, что напротив решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела .

Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого он работал. Для Царева война в Украине – именно то. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят. Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины", – написала Венедиктова.

Отныне эксдепутат – подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями.

Напомним, что недавно Царев всплыл в одном из населенных пунктов Киевской области, оккупированном российскими войсками.

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В 2014 году в России беглый эксрегионал Олег Царев был награжден званием "человек года" по версии Российского биографического института и Института экономических стратегий. Его отметили за "защиту русского языка"

После побега из Украины, Царев открыто поддерживал боевиков на востоке Украины и находился в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году СБУ сообщали, что эксрегионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине. Бывший политик несколько раз СБУ вызвала на допрос.