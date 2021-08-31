"Сложно смотреть без слез": в Харькове неизвестные выбросили из окна многоэтажки пять маленьких щенков (видео)

По факту происшествия правоохранители проводят проверки.

В Харькове неизвестные выбросили пять щенков из окна четвертого этажа. От полученных травм четверолапые погибли на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 15:40 на улице Полтавский шлях в Новобаварском районе города. На горячую линию "102" позвонила 43-летняя женщина и сообщила, что с балкона на четвертом этаже кто-то выбросил щенков. От полученных травм собачки погибли на месте.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, что щенков на балконе ищет их мама.

"Собачка в квартире с которой выбросили щенков их ищет. Кадры, на которые сложно смотреть без слез", — написал автор видео.

Напомним, что в Мирнограде Донецкой области женщина выпала с балкона девятого этажа. По словам местных жителей, гражданка долго держалась руками за балкон, цеплялась ногами и пыталась залезть обратно. Однако сделать этого у нее не получилось.

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