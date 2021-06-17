Суд Харькова отменил решение о декоммунизаци проспекта Жукова

Уже в четвертый раз проспекту возвращают старую советскую название.

Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта маршала Жуква на честь Петра Григоренко.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 июня.

На карту города уже в четвертый раз возвращают старое и коммунистическое название маршала Жукова — это имя проспект носил с советских времен и первые 25 лет независимости. После принятия закона о декоммунизации его переназвали в честь украинского правозащитника.

Впрочем, летом 2019 года по инициативе городских властей проспект снова стал Жукова. Тогда же активисты доказали в суде, что незаконно. Дальше было еще два скандальных переименования и столько же исков, общественность выиграла. Но эти выигрыши могут быть напрасными, потому что другой суд мэрия убедила, что переименование в пределах декоммунизации незаконно.

Новости Украины: в Харькове в четвертый раз возвращают старое название проспекта

Сейчас областная администрация заявила, что будет подавать апелляцию.

Напомним, что проспект Маршала Жукова в Харькове в 2016 году попал под "Закон о декоммунизации" и его переименовали в проспект Петра Григоренко (общественного деятеля, правозащитника и генерала). После этого харьковчане неоднократно направляли в мэрию петиции с просьбой вернуть проспекта прежнее название.

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