"Сложности должны быть сняты": Зеленский сообщил о встрече чиновников с представителями бизнеса

По словам президента, все наработки будут представлены на СНБО.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 22 января, чиновники провели встречу с представителями украинского бизнеса.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты", – сообщил глава государства.

Он добавил, что предполагает наличие разных взглядов, однако во время войны крепость Украины, общества и экономики является первоочередной задачей.

"У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики", – заявил президент

Все наработки будут представлены на СНБО, добавил он.

Напомним, на днях украинский бизнес всколыхнуло известие о том, что следователи Госбюро расследований задержали Игоря Мазепу – известного бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital.

Поэтому Мазепа не попал на форум в Давосе, ведь его задержали на КПП "Медика-Шегини" во время прохождения польско-украинской границы. По информации преслужбы компании Concorde Capital, правоохранители произвели обыск его автомобиля.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

Позже союз украинских предпринимателей заявил, что обеспокоен ситуацией, которая возникает вокруг бизнеса в Украине. О принимаемых мерах по Concord Capital там высказались, как о слишком чрезмерных.

С реакцией бизнеса на задержание и арест Игоря Мазепы можно ознакомиться в материале "Кто следующий?": реакция бизнеса на задержание Игоря Мазепы.

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