"Сложный случай": Ляшко пригласили на всероссийскую конференцию

Министр здравоохранения Украины отправил медиков из РФ, пригласивших его на конференцию, вслед за российским кораблем.

Министра здравоохранения Виктора Ляшко медики из РФ пригласили принять участие во всероссийской конференции. Глава украинского ведомства возмутился выходкой медицинского сообщества России, ни разу не поддержавшего Украину, и более того имевшего наглость отправить такое приглашение.

"Получил письмо из параллельного мира. Мира, где существует специальная военная операция, и где российские оккупанты не убивают мирное население. И еще раз убедился, что война в Украине, это не только личная ответственность единого сумасшедшего вождя, но и выбор миллионов людей, которые сознательно или подсознательно продолжают жить в вымышленном и тщательно выращенном пузыре. И, к сожалению, медики там не стали исключением", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава рассказал, что российская ассоциация специалистов пренатальной медицины пригласила его принять участие во всероссийской конференции, участниками которой являются 75 представителей из разных регионов РФ.

"Видимо, сила пропаганды настолько велика, что даже академики российской академии наук верят в свои сказки о том, что Украина вот-вот станет частью россии и уже нахально приглашать нас на свои провинциальные конференции", — написал он.

Ляшко добавил, что российские медики продолжают игнорировать события в Украине и мире.

"Это санкции уже настолько набрали обороты, что в российском ограниченном интернете не осталось никакой информации о том, как и чем живет реальный мир? А живет мир только поддержкой Украины, полным изолированием россии и полным исключением ваших специалистов, ассоциаций и профессиональных объединений мирового сообщества. Единственное, что соответствует реальности это название этой конференции — "Сложный случай". Это действительно сложный случай. Сложный случай невежества, лицемерия и трусости", — написал министр здравоохранения Украины.

Он добавил, что за весь период полномасштабного нападения России на Украину российские медики ни разу не осудили войну, развязанную их страной.

"За 47 дней войны мы ни разу не слышали ваших обращений, не получили никакого ответа на наши призывы осудить войну, не видели ваших акций протеста и обращений с требованием остановить кровавые убийства в Украине. Поэтому российская ассоциация специалистов пренатальной медицины, как и все другие, пожалуйста – за российским кораблем", — подытожил Ляшко.

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