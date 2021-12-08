Случай спас жизнь: мужчина, которого считали погибшим в жутком ДТП под Черниговом, не поехал маршруткой

Жена мужчины в ДТП получила серьезные травмы, она в тяжелом состоянии.
Мужчина из села Прачи Черниговской области не смог поехать маршруткой, которая попала в жуткое ДТП, в котором погибли 13 человек, и это спасло его жизнь.
Об этом сообщает "кореспондентка ТСН.
Староста Прачевского старостата Наталья Хоменко рассказала, что в ДТП попала жена местного жителя Андрея. Женщина ехала в онкодиспансер. Мужчина тоже должен был ехать тем рейсом, однако заболел его ребенок, и он остался дома.
У женщины в сумке был паспорт мужчины, поэтому его сначала считали погибшим. Фамилия мужчины была в первом обнародованном списке погибших.
Жена мужчины в ДТП получила серьезные травмы, она в тяжелом состоянии.
Как известно, в 2020 году эта семья попала еще один неприятный инцидент. Тогда женщина, за жизнь которой борются медики, спасла из горящего дома троих своих детей и получила серьезные ожоги.
Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. В области объявили день траура по погибшим . Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.
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