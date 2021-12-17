Случайная жеребьевка: в Виннице сын судьи выиграл автомобиль от городского совета за вакцинацию

Случайная жеребьевка: в Виннице сын судьи выиграл автомобиль от городского совета за вакцинацию

Участие в акции приняло 28 147 жителей Винницы.

В Виннице главный приз акции от городского совета "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" - автомобиль Toyota Corolla - выиграл сын судьи Седьмого апелляционного административного суда г. Винницы Артур Смелянец.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Качор.

"В Виннице путём автоматической жеребьевки главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", автомобиль Toyota Corolla, выиграл Артур Смелянец. Сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца", — заметил журналист.

Винницкий городской совет

В комментариях к сообщению пользователи соцсетей усомнились в прозрачности конкурса и даже поиронизировали, можно ли его обжаловать в суде.

Отметим, что 17 декабря в Виннице прошел третий, финальный розыгрыш призов в рамках общегородской акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Участниками этой акции стали все желающие жители, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и зарегистрировались на сайте Винницкого городского совета. К акции присоединились 28 147 винничан. В горсовете Винницы добавили, что победителей еще предстоит утвердить конкурсной комиссии.

"До 21 декабря департамент здравоохранения городского совета проведет проверку по прохождению потенциальными победителями полного курса вакцинации. Затем конкурсная комиссия по результатам проведенной проверки утвердит список победителей – обладателей 20 телевизоров, 20 велосипедов и главного приза - автомобиля Toyota Corolla – отдельным протоколом", — сообщили в Винницком городском совете.

Напомним:

В Виннице решили поощрять горожан вакцинироваться от коронавируса. Участие в розыгрыше призов смогут принять все, кто с начала сентября зарегистрируется и получит прививку в пунктах вакцинации.

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