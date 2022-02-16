"Случайно" нашелся: в морг под Харьковом вернули пакет с вещами мужчины, которого сбил кортеж Ярославского

"Случайно" нашелся: в морг под Харьковом вернули пакет с вещами мужчины, которого сбил кортеж Ярославского

Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчину "нашелся" в служебном помещении.

В Харьковской области нашли вещи мужчины, которого насмерть сбило авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Пакет с вещами был в помещении Чугуевского морга.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В полиции сообщают, что после огласки в СМИ информации об исчезновении вещей погибшего в ДТП мужчины, все вещи "нашлись" в служебном помещении Чугуевского морга.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.

"Продолжается осмотр места происшествия, проводятся отобрания образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего. Виновные лица будут нести уголовную ответственность", — сообщили в полиции.

Напомним, что 14 февраля в полицию поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили потерю вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом по факту ДТП по автомобилю из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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