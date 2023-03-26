"Случайно нажала" Like 209 пророссийским группам: суд вынес приговор коллаборантке из Винницы

Женщина была участницей таких групп, как "Стоим*zа*Донбасс", "За Русь!", "Украины больше нет!" тому подобное.

Винницкий городской суд признал виновной в распространении материалов женщину, которая ставила понравившиеся группам и публикациям в соцсетях, прославлявших российскую власть и войну.

Об этом говорится в приговоре суда от 21 марта.

В течение 2019-2022 годов жительница Винницы пользовалась соцсетью "Одноклассники", запрещенной в Украине. Женщина ставила отметку "Класс" публикациям пророссийского и антиукраинского характера.

Сообщения, которые она "лайкнула" отображались на ее аккаунте и таким образом распространялись и становились доступны для просмотра большего количества пользователей — друзей и подписчиков обвиняемой.

2 апреля 2022 года женщина поставила "любовки" под двумя фото мужчины в российской военной форме с текстом: "Герой Российской Федерации Сергей Кобылаш. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант".

Более того, обвиняемая была участницей 209 групп, среди которых "ДНР ТВ", "Антимайдан! Харьков и Лозовая", "Днепр! Вставай!", "Вежлевые люди. Русь Единая", "Стоим*zа*Донбасс", "За Русь !", "Украины больше нет", "Команда путина онлайн".

В начале полномасштабной войны России против Украины в полицию поступила информация, что винничанка ведет коллаборационную деятельность. После этого у нее дома провели обыск и изъяли мобильные телефоны.

Во время обыска женщина утверждала, что в сеть "Одноклассники" не заходила, но позже призналась, что якобы случайно нажала "Класс" пророссийским публикациям.

В судои она не признавала свою вину, а рассказала, что в 2016-2019 годах у нее дома жил ее зять, который вроде бы предложил ей зарегистрироваться в "Одноклассниках".

Она также рассказала, что аккаунт ей создал зять, а она им не пользовалась. В то же время она отметила, что в сети зарегистрированы ее друзья, а по сети они договаривались о встречах.

Также указала, что мобильным телефоном пользовался ее семилетний внук, а не она. Сама же предательница вроде бы не знает, как создавать публикации в "Одноклассниках" и заведомо отметку "Класс" не ставила.

В то же время выяснилось, что со своими многочисленными пациентами женщина общается именно по телефону, что противоречит ее уверениям, что она не пользуется смартфоном.

Гражданку приговорили к двум годам лишения свободы.

Тем временем другая коллаборантка из Черкасс, которая присылала россиянам фоторасположение объектов вооруженных сил и укреплений и была осуждена на 10 лет, принесла извинения Украине и своей семье. Правоохранители не исключают, что приговор могут обжаловать.

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