Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в коллегу

Потерпевшего прооперировали и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В Чигирине Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.
Об этом сообщила полиция Черкасской области в Facebook.
Как отмечают в правоохранительных органах, инцидент произошел 20 ноября в селе Ивановка Чигиринской ОТГ.
43-летний охотник получил ранение в живот. В него случайно выстрелил коллега. Полиция сообщает, что раненого доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и срочно прооперировали. Пока жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Правоохранители установили группу охотников из 17 человек.
"Зарегистрированное оружие в охотника, который выстрелил по неосторожности, изъяли", — говорится в сообщении.
Следователями Черкасского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Соответствующие экспертные исследования продолжаются.
Неосторожному охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре в ночь на субботу, 20 ноября, вблизи гостиницы "Днепропетровск" произошла стрельба. Чтобы прекратить схватку, на место прибыло 11 экипажей патрульной полиции. 12 участников задержали. К счастью, никто не пострадал.