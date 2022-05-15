Случайно забрели в Белгородскую область и поконфликтовали с российскими пограничниками: бойцы так называемой "ЛНР" убегают с поля боя

Российские пограничники в Белгородской области задержали солдат из так называемой "ЛНР".
Подразделение оккупантов бежало из Херсонской области и случайно забралось на территорию России.
Об этом говорится в перехвате ГУР Минобороны.
По сообщению собеседницы, один из полков так называемой ЛНР после попавшего "замеса" сбежал с поля боя с оружием и случайно оказался на территории России в Белгородской области, где их и задержали пограничники.
Пограничники держат их голодными и не знают, что с ними делать, поскольку эти воины нигде ни по каким документам не проходят.
"Командование свалило, бросило их. По итогам командования где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу", — рассказывает женщина.
Напомним, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.
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