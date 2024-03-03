Случилось не так, как предполагалось: россияне сняли, как едут "уничтожать ВСУ", однако не вернулись (видео)

Собственно, так преимущественно и заканчивается жизнь тщеславных окупантов в Украине.

Оккупанты сняли, как едут на огневую позицию атаковать ВСУ. Кадры стали для них последними, потому что по ним отработали наши воины.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне сняли видео, как едут уничтожать ВСУ, однако не вернулись

"Грады, грады, что же вы х*хлы не рады?", — говорят оккупанты в видео. Впоследствии порадоваться украинскому "огоньку" пришлось им самим. К счастью, ВСУ ликвидировали тщеславных россиян.

Известно, что авторы видео – экипаж российской установки РСЗО БМ-21 "Град", военнослужащие 3-го батальона 488-го гвардейского мотострелкового полка.

"Как оказалось, видео стало посмертным. В результате работы украинской артиллерии и мощнейшей детонации БК оккупантов было расщеплено на атомы", — отметил Бутусов.

Напомним, двое украинцев победили четырех россиян в ближнем бою под Крынками.

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