"Случилось то, чего все боялись": авиационный эксперт о проблеме применения F-16 в Украине

У Украины нет соответствующего оружия для F-16, чтобы отгонять российские Су-34. Истребители фактически сбивают вражеские дроны и ракеты.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Константин Криволап.

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Как отметил эксперт, для этих истребителей нет оружия, которое могло бы отгонять вражеские Су-34, что таскают КАБы к линии боевого столкновения. Дело в том, что нет соответствующих радаров. Нам не дали доступа к двум самолетам Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения, которые готовы передать шведы.

"Сейчас у нас такая ситуация, как когда мы просили дать возможность бить по Белгородской области, когда они нас наступали. Они на 7-12 километров заходили, а мы не могли ударить. Было кем, чем и зачем. Но не было возможности, не было разрешения", – говорит авиационный эксперт.

И сейчас у нас есть F-16. Случилось то, продолжает он, на что не рассчитывали.

"То, чего скорее боялись. Что F-16 у нас будут гоняться за "Шахедами" и ракетами. Так оно и происходит", — подытожил Криволап.

Напомним, США готовы обучать больше украинских пилотов на истребителях F-16. Однако этого до сих пор не произошло из-за якобы нехватки контингента в Украине для этого.

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