Случился инсульт во время купания: на пляже в Смеле мужчина реанимировал женщину, которая находилась в состоянии клинической смерти (видео)

Присутствующие бросились спасать пострадавшую и вернули ее к жизни.

В Смеле Черкасской области у женщины во время купания в водоеме произошел инсульт. Ее в бессознательном состоянии вытащили на берег и принялись реанимировать мужчина с напарницей.

Об этом сообщает "Спасательная станция Смелы".

Происшествие произошло вчера, 27 июля, на центральном городском пляже Смелы около 17 часов. Во время купания в реке Тясмин потеряла сознание женщина. Ее заметили сотрудники спасательной станции и вытащили на берег.

Женщина не дышала, и у нее отсутствовало сердцебиение. Один из спасателей быстро и профессионально освободил легкие пострадавшей от воды и стал проводить реанимационные мероприятия, помогала ему еще одна сотрудница службы. А очевидцы тем временем вызвали скорую.

Через 2 минуты 71-летняя женщина задышала. Ее забрала скорая в городскую больницу имени Семашко. Медики диагностировали у нее инсульт.

В спасательной службе Смелы похвалили своих сотрудников Виктора Терновцова и Ирину Лысенко за вовремя и профессионально оказанную первую помощь пострадавшей.

В Смеле мужчина на пляже спас женщину, у которой в воде случился инсульт

Напомним, что в Черновицкой области иностранец после застолья пытался покончить жизнь самоубийством — мужчина прыгнул в колодец возле церкви. Его спасли и передали медикам местные жители.

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