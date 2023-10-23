"Слуга" Безугла провела скандальный опрос о депутатах: как отреагировали в Сети

Нардепка от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла провела на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.

Опрос Безугла выложила в Фейсбук.

Примечательно, что более 60% опрашиваемых ответили "да".

Депутат от "Слуги" Марьяна Безугла провела опрос в Сети

Мнение опрашиваемых в Сети разделилось. Одни ответили, что желают смерти, но не всем, а "избранным". Другие же поинтересовались, в порядке ли у самой Безуглой.

Депутат от "Слуги" Марьяна Безугла провела опрос в Сети

Также часть комментаторов пожаловалась на несуразность самого вопроса.

"Тю, все равно все умрут. Зачем тратить желание на кучку малознакомых людей?", "Смерти нет, а правосудие да!", "Мариано, с вами все нормально? Вопрос довольно-таки неадекватный", – говорится в комментариях.

Депутат от "Слуги" Марьяна Безугла провела опрос в Сети

Впоследствии народная депутат опубликовала еще один опрос с вопросом: "Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховной Рады Украины сидели в тюрьме?".

Напомним, ранее нардепка решила поделиться своими мыслями о том, действительно ли Леся Гасиджак заслужила свое место директором музея Голодомора.

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