"Слуга народа" остается лидером симпатий среди украинцев: обновленный рейтинг политических партий

По сравнению с предыдущей неделей уровень поддержки "СН" вырос на 0,7%, однако по сравнению с октябрем снизился на 2,4%.

Провластная партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий среди украинцев в случае проведения парламентских выборов. За эту политическую силу готовы отдать свои голоса 18% голосующих и определившихся с выбором.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября 2021 года.

Следует отметить, что такие цифры несколько выше предыдущего периода, когда уровень поддержки "слуг" составлял 17,3%.

На втором месте среди симпатий и доверия – "Европейская солидарность" с показателем 13,9% (неделю назад было 14,0%). Далее следуют "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10,7%, опередившая "Батькивщину", уровень поддержки которой составляет 10,1%. Политсилу экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%. Раньше она набирала 6,8%.

В парламент могут пройти также "Сила и честь" — 6,4%, партия Мураева "Наши" — 5,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" — 5,0%. Другие партии пока не проходят в Раду.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10–13 ноября 2021 года.

Напомним, что согласно с предыдущими результатам опроса, который "Рейтинг" проводил в течение 4-9 ноября 2021 года, "Слугу народа" готовы были поддержать 17,3%. В октябре 2021 года рейтинг партий также возглавляла "Слуга народа" с рейтингом в 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. То есть по сравнению с предыдущей неделей уровень поддержки "СН" вырос на 0,7%, однако по сравнению с октябрем снизился на 2,4%.

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