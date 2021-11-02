"Слуга народа" потеряла более 5% поддержки: обновленный рейтинг политических партий

По сравнению с сентябрем рейтинг "ЕС" и "Батькивщины" вырос.

"Слуга народа", "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ" являются лидерами в рейтинге политических партий. Самую большую поддержку неизменно имеет пропрезидентская политсила.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года.

Так, согласно этим результатам, рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 15,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщина" – 10,9%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партию Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партию "Голос" – 2,2%, партию "Самопомич" – 1,9%.

Напомним, что для сравнения в сентябрьском рейтинге лидером также была "Слуга народа". Однако ее поддержка была выше, чем сейчас, более чем на 5% и составляла 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" — проголосовали бы 14,1% (в октябре на 1,7% больше — 15,8%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" — имела бы 12,4% (сейчас 12,0%), а "Батькивщина" — 10,6% (в октябре на 0,3% больше — 10,9%).

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 21-23 октября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

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